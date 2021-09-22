نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة الأزهر الإلكترونية

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تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.
بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 للامتحان وعددهم 47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.
نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021
وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا الحبيبة، مطالبًا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021
واشار وكيل الأزهر للمجهود المقدم من كل القائمين على العملية التعليمية، وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف، قائلًا: «كل الشكر والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه»، كما وجه بنشر نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط http://natiga.azhar.eg/results.html
كما يمكن للطلاب الاستفسار و الاطلاع علي بوابة الازهر من خلال الضغذ علي الرابط هنـــــــا