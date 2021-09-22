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نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة الأزهر الإلكترونية

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نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة الأزهر الإلكترونية

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تم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م‎.‎

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح ‏بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا ‏الحبيبة، مطالبًا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف‏، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.‏

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بقارتي أفريقيا وآسيا‏ - صورة أرشيفية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

واشار وكيل الأزهر للمجهود المقدم من كل القائمين على العملية التعليمية، وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف، قائلًا: «كل الشكر ‏والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه»، كما وجه بنشر نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط ‏http://natiga.azhar.eg/results.html

كما يمكن للطلاب الاستفسار و الاطلاع علي بوابة الازهر من خلال الضغذ علي الرابط هنـــــــا

المصرى اليوم

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