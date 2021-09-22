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القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من قيادة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من قيادة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ91 القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من قيادة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ91
حملت الإشادة بالإنجازات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات

القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من قيادة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ91

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأكد الشيخ "نواف" رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية وشعبيهما الكريمين، مشيداً بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.

وسأل المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، وداعين الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ودعا ولي عهد الكويت المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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