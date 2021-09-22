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أمير عن حكم النقاز: «أول مرة أشوف مجلس زعلان أنه كسب قضية»

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أمير مرتضى منصور عن حكم النقاز: «أول مرة أشوف مجلس زعلان أنه كسب قضية» أمير عن حكم النقاز: «أول مرة أشوف مجلس زعلان أنه كسب قضية»

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علق أمير المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي على حكم المحكمة الرياضية «كاس» بقبول طعن الزمالك في إلغاء فرار فيفا بتغريم النادي مليون و300 ألف دولار لصالح التونسي حمدي النقاز وألزمت اللاعب بتحمل كافة المصاريف.

وكتب أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أول مرة أشوف مجلس إدارة زعلان أنه كسب قضية!!! كارثة لو موضوع إيقاف القيد برضه زي موضوع النقاز، مستغرب التناول الإعلامي للفضيحة دي!! يجب فسخ العقد مع النقاز واسترداد ما حصل عليه فوراً ولو رفض يبقى اللي ورط النادي في عقد النقاز يتحمل المبلغ ويرده في حساب الزمالك ويقدم ما يفيد الدفع».

وكان أمير مرتضى منصور، قد شن هجوما عنيفا على اللجنة المكلفة بإدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بسبب التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية، في قضية اللاعب التونسي ضد النادي الأبيض.

وبالفعل أصدرت المحكمة الرياضية «كاس» قرارها بقبول طعن الزمالك في قضية حمدي النقاز، وإلغاء قيمة الغرامة الموقعة على النادي الأبيض.

وكتب أمير مرتضى، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التعاقد مع النقاز، الهارب قبل انتظار حكم المحكمة الرياضية التي أثبتت صحة موقف النادي وألغت حكم الفيفا، يعتبر إهدارا لأموال النادي».

وأضاف: «النقاز، عارف أن موقفه ضعيف وأنه هيخسر القضية، اللاعب ضحك على اللجنة وحصل على ٥٠٪ مقدم عقده قبل الحكم».

المصرى اليوم

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