الإمارات تسمح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بالتباعد الاجتماعي

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أعلنت السلطات الإماراتية، السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، نقلا عن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القرار يأتي بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، للكشف عن حالات الإصابة، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس كورونا، وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية سيتم السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وفي وسائل النقل الخاصة بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

وأضافت الوكالة أنه سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم فيها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.