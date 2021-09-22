«جونسون آند جونسون»: الجرعة المعززة من لقاح كورونا فعالة بنسبة 94%

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قالت شركة «جونسون آند جونسون»، إن الجرعة المعززة من لقاح كورونا الذي تنتجه فعالة بنسبة 94% عند الحصول عليها بعد شهرين من الجرعة الأولى حسبما تبين من الدراسة في الولايات المتحدة، حيث تزيد من مستويات الأجسام المضادة بمقدار 4 إلى 6 مرات مقارنة بالحقنة الواحدة فقط، وفقا لما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين لدى الشركة في بيان: لقد توصلنا إلى دليل على أن الجرعة المعززة تزيد من الحماية ضد المرض، ومن المتوقع أن تمدد فترة الحماية بشكل كبير.

وتجاوزت الإصابات فى العالم 228 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و800 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.