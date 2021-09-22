أخبار عاجلة

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل) -
«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة -
جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا -
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية -
ضبط مستلزمات طبية مقلدة وأدوات كهربائية مجهولة المصدر في حملات لـ«شرطة التموين» -
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون -
حوار مفتوح لمناقشة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا -
اكتشف مميزات السيارة.. «كيا» تقترب من إطلاقها سيارتها الجديدة الموفرة للوقود -
نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» -
نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة بيراميدز فى كأس

Print
سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة بيراميدز فى كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدخل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة في معسكر مغلق اليوم تحت القيادة الفنية لأحمد سامى استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس في المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة القادمة على السويس.

ويسعى أحمد سامى إلى منح الفرصة أمام الصفقات الجديدة من أجل مزيد من الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد قبل المواجهة الصعبة أمام بيراميدز خصوصا وأن غالبية الصفقات تعانى من زيادة ملحوظة في الوزن بسبب غيابهم عن التدريبات لفترة طويلة قبل الانضمام لسموحة.

وأكد المدير الفني لسموحة أن مواجهة بيراميدز صعبة جدا في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يمر بها الفريق بعد رحيل أغلب العناصر الأساسية في الميركاتو الصيفي خاصة ثلاثى الخط الامامى مصطفى فتحي وأحمد عبدالقادر وحسام حسن إضافة إلى عدم وصول الصفقات الجديدة إلى المستوى الفنى والبدنى المطلوب.

وأشار سامى إلى أنه كان يتمنى تأجيل اللقاء للحصول على فرصة أطول للوصول إلى المستوى الفنى المرضى قبل خوض هذة المباراة الصعبة.

وأضاف سامى أنه لن يغامر بمشاركة أي لاعب غير جاهز في المباراة حفاظا على اللاعبين من الإصابات.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم ببذل اقصى ما لديهم من جهد للظهور بشكل مميز، وقال للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي: أعلم انكم تخوضون المباراة في ظروف غير طبيعية ولكن كلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين.

كان الفريق خاض تجربتين وديتين أمام دلڤي والرجاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

«المصري اليوم» ترصد أحكاما ً لمجلس الدولة بحظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وإلزام المخالفين بإزالتها

«المصري اليوم» ترصد أحكاما ً لمجلس الدولة بحظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وإلزام المخالفين بإزالتها

رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء

رئيس حزب اكتوبر: الرئيس السيسي حقق حلم انتظره المصريون 40 عامًا في سيناء