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يدخل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة في معسكر مغلق اليوم تحت القيادة الفنية لأحمد سامى استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس مصر في المباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة القادمة على ستاد السويس.

ويسعى أحمد سامى إلى منح الفرصة أمام الصفقات الجديدة من أجل مزيد من الانسجام والتفاهم المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد قبل المواجهة الصعبة أمام بيراميدز خصوصا وأن غالبية الصفقات تعانى من زيادة ملحوظة في الوزن بسبب غيابهم عن التدريبات لفترة طويلة قبل الانضمام لسموحة.

وأكد المدير الفني لسموحة أن مواجهة بيراميدز صعبة جدا في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يمر بها الفريق بعد رحيل أغلب العناصر الأساسية في الميركاتو الصيفي خاصة ثلاثى الخط الامامى مصطفى فتحي وأحمد عبدالقادر وحسام حسن إضافة إلى عدم وصول الصفقات الجديدة إلى المستوى الفنى والبدنى المطلوب.

وأشار سامى إلى أنه كان يتمنى تأجيل اللقاء للحصول على فرصة أطول للوصول إلى المستوى الفنى المرضى قبل خوض هذة المباراة الصعبة.

وأضاف سامى أنه لن يغامر بمشاركة أي لاعب غير جاهز في المباراة حفاظا على اللاعبين من الإصابات.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز وطالبهم ببذل اقصى ما لديهم من جهد للظهور بشكل مميز، وقال للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي: أعلم انكم تخوضون المباراة في ظروف غير طبيعية ولكن كلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين.

كان الفريق خاض تجربتين وديتين أمام دلڤي والرجاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس.