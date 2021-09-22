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كولدبلاي وفريق «BTS» يعلنان عن تعاونهما بأغنية جديدة

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كولدبلاي وفريق «BTS» يعلنان عن تعاونهما بأغنية جديدة كولدبلاي وفريق «BTS» يعلنان عن تعاونهما بأغنية جديدة

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أعلن فريق كولدبلاي اليوم عن تعاونه مع فريق BTS في أغنية جديدة تقرر طرحها الجمعة 24 سبتمبر بعنوان «My Universe».

الأغنية سيقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية، كتبها كولدبلاي وبي تي إس وأنتجها موسيقياً ماكس مارتن، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كولدبلاي «Higher Power» والتي تعبر ثاني أغاني الفرقة من ألبومهم المنتظر صدوره في 15 أكتوبر المقبل .


يذكر أن آخر الأعمال الخاصة بفريق كولد بلاي هي أغنية «Weirdo»، ومن المتوقع أن تكون تلك الأغنية جزء من أحد المسرحيات الغنائية، وعلى الجانب الآخر فقد قامت فرقة BTS خلال الفترة الماضية بإطلاق حلقة جديدة من Youtube Originals بالتعاون مع كريس مارتن.

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