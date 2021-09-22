صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمات الطبية ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأطفال، كما تم مناقشة خطة العمل اليومية بالمستشفيات، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وخطة تطعيم المواطنين المترددين علي الأقسام الطبية بالمستشفيات بلقاح كورونا، وتفعيل نقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات، وكذلك مناقشة بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، وشدد وكيل الوزارة علي تفعيل العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، والإنتهاء من أي قوائم إنتظار خاصة بها.

كما ناقش وكيل الوزارة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية ببعض الأقسام الطبية بالمستشفيات، وتعليمات وزارة الصحة في قبول التبرع لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنظومة الشراء الموحد، وكذلك خطة التدريب ببرنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، والتأكيد علي استكمال توفير قاعات مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، وموجهاً مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، كما شدد وكيل الوزارة علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل.

وفي نهاية الاجتماع قام وكيل وزارة الصحة بتكريم الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، علي جهوده المخلصة المبذولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة خلال الفترة السابقة، وتكريم الدكتور محمد نور الدين مدير مستشفي الزقازيق العام علي حصول المستشفي علي المركز الخامس بمسابقة وحدات الكلي النموذجية علي مستوي المحافظة.