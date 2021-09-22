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إعدام 48 كيلو جراما من الأغذية و25.5 لترا مشروبات فاسدة بالعريش

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إعدام 48 كيلو جراما من الأغذية و25.5 لترا مشروبات فاسدة بالعريش إعدام 48 كيلو جراما من الأغذية و25.5 لترا مشروبات فاسدة بالعريش

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استمرارا لحملات ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء، تم تنظيم حملة على محلات مدينة العريش، تم خلالها المرور على 18 منشأة غذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضرًا لمخالفة القرار 97 لعدم وجود شهادات صحية، عدد 8 محاضر لمخالفة القرار 96 لعدم نظافة المنشأة، كما تم اعدام عدد 48 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وعدد 25.5 لترا من المشروبات الغازية والألبان منتهية الصلاحية أيضا .

وتم سحب عدد 26 عينة للفحص في المعامل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية حرصا على حياة المواطنين .

المصرى اليوم

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