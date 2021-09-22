استمرت يومين.. "وقار" تشارك في الاحتفال باليوم الوطني 91

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"العرجاني": نحتفل اليوم والوطن يزداد شموخاً وتطوراً وأمناً ورخاءً

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، في الاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة، من خلال مبادرة "هي دار لكم" التي تهدف إلى تعزيز حس الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

وأضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" حسن العرجاني، أن المبادرة استمرت يومين، وشملت عدة فعاليات؛ منها المشاركة بركن في معرض غرفة الرياض، حيث قدمت الجمعية في جناحها بالمعرض تعريف عن مبادرات الجمعية وأنشطتها وبرامجها، كما تم توزيع عديد من الهدايا، إضافة لتوزيع عدد من الشتلات الزراعية التي تحمل رسائل توعوية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وتحث على المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد.

وزارت "وقار" كبار السن من الآباء والأمهات المنومين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، حيث قام الفريق بزيارة المرضى في المستشفى والاطمئنان عليهم، وتبادل الحديث معهم لتخفيف معاناتهم وإدخال السرور عليهم ورفع معنوياتهم وتوزيع الأعلام والشعارات الوطنية عليهم وتقديم الهدايا والورود لهم، وتهنئتهم بهذه المناسبة العزيزة والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وختم العرجاني، برفع أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي بمناسبة حلول الذكرى المباركة في عامها الواحد والتسعون.

وقال" نحتفل اليوم والوطن يزداد شموخاً وتطوراً وأمناً ورخاءً ولله الحمد والمنة".

وقدّمت جمعية "وقار" شكرها لطالبات الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهن بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.