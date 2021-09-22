زينب غريب تحتفل بعرض «عروستي» : بحثت عن الحب من علم الأجنة إلى الهرمونات (صور)

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زينب غريب

احتفلت الفنانة زينب غريب بعرض فيلمها الجديد «عروستي» الذي تشارك في بطولته، وبدأ عرضه تجاريا مؤخرا، ونشرت «زينب» صورا لها على الريد كاربت خلال مشاركتها في العرض الخاص للفيلم، حيث ارتدت فستانا ذا تصميم بسيط من اللون الروز الناعم.

زينب غريب

زينب غريب

وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك كتبت «زينب» عقب مشاركتها في العرض الخاص للفيلم: «الحب.. في لحظة محرجة فتحت جوجل وكتبت ما هو الحب؟، وطبعا اول حاجة ظهرت كانت ويكبيديا اللي عرفت الحب على أنه مجموعة من العلاقات الإيجابية قوية التاثير! بغض النظر إني مفهمتش بس قررت أعمق أكتر ودخلت في أنواع الحب وأشكاله والخصائص البيولوجية وعلم الأجنة وصولا إلى الصيغة الكيميائية المكونة لهرمون الحب من الأكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين والادرينالين !«.

زينب غريب

زينب غريب

وتابعت: «يومآ ما هكلم في الموضوع دا بحماس أكتر وتفاصيل مرعبة، بس أنا لقيت حاجة برة الكتب والانترنت ومصدقة فيها فعلا، وهي إن اللي بيحب هو الطفل اللي عايش جوانا لأنه أقوى وأصدق ويعرف عن الحب أكتر من أي حد كبير علشان كدة واحنا صغيرين كنا بنحب من غير سبب ولو سألت طفل صغير يعني ايه الحب بتهيألي هيحضنك وبس.. عروستي، العرض الخاص لفيلم عروستي والفيلم عن الحب بالمناسبة!».

زينب غريب

زينب غريب

يذكر أن فيلم «عروستي» من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوى، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.