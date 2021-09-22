أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

زينب غريب تحتفل بعرض «عروستي» : بحثت عن الحب من علم الأجنة إلى الهرمونات (صور)

Print
زينب غريب تحتفل بعرض «عروستي» : بحثت عن الحب من علم الأجنة إلى الهرمونات (صور) زينب غريب تحتفل بعرض «عروستي» : بحثت عن الحب من علم الأجنة إلى الهرمونات (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج


زينب غريب

احتفلت الفنانة زينب غريب بعرض فيلمها الجديد «عروستي» الذي تشارك في بطولته، وبدأ عرضه تجاريا مؤخرا، ونشرت «زينب» صورا لها على الريد كاربت خلال مشاركتها في العرض الخاص للفيلم، حيث ارتدت فستانا ذا تصميم بسيط من اللون الروز الناعم.

زينب غريب
زينب غريب

وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك كتبت «زينب» عقب مشاركتها في العرض الخاص للفيلم: «الحب.. في لحظة محرجة فتحت جوجل وكتبت ما هو الحب؟، وطبعا اول حاجة ظهرت كانت ويكبيديا اللي عرفت الحب على أنه مجموعة من العلاقات الإيجابية قوية التاثير! بغض النظر إني مفهمتش بس قررت أعمق أكتر ودخلت في أنواع الحب وأشكاله والخصائص البيولوجية وعلم الأجنة وصولا إلى الصيغة الكيميائية المكونة لهرمون الحب من الأكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين والادرينالين !«.

زينب غريب
زينب غريب

وتابعت: «يومآ ما هكلم في الموضوع دا بحماس أكتر وتفاصيل مرعبة، بس أنا لقيت حاجة برة الكتب والانترنت ومصدقة فيها فعلا، وهي إن اللي بيحب هو الطفل اللي عايش جوانا لأنه أقوى وأصدق ويعرف عن الحب أكتر من أي حد كبير علشان كدة واحنا صغيرين كنا بنحب من غير سبب ولو سألت طفل صغير يعني ايه الحب بتهيألي هيحضنك وبس.. عروستي، العرض الخاص لفيلم عروستي والفيلم عن الحب بالمناسبة!».

زينب غريب
زينب غريب

يذكر أن فيلم «عروستي» من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوى، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

زينب غريب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية