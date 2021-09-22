القبض على مالك مكتب «كمبيوتر وطباعة» احترف تزوير المحررات الرسمية بالإسماعيلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة بالإسماعيلية، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه من مقر المكتب الخاص به بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف مقر المكتب وضبط المتهم، وعثرت القوات بداخل المكتب على جهاز حاسب آلي، وطابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

بفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط تبين أنه يحتوي على نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، واستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية.