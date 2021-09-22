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ضبط مالك مكتب للنقل والرحلات بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

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ضبط مالك مكتب للنقل والرحلات بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج ضبط مالك مكتب للنقل والرحلات بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، القيض على مالك مكتب للنقل والرحلات الداخلية بالدقهلية، واثنين من العاملين لديه، لممارستهم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتب للنقل والرحلات الداخلية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذاً من المكتب الخاص به بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف مقر المكتب، وضبط المتهم واثنين من العاملين بالمكتب، لأحدهما معلومات جنائية، وعثرت القوات بداخل المكتب على عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة، وتصريح سفر وإقامة بإحدى الدول، وصورة ضوئية لتأشيرة دخول باسم أحد الأشخاص، وإقامة صادرة من إحدى الدول باسم أحد الأشخاص، وعقد عمل بإحدى الدول، وكشف بأسماء ضحاياه.

كما عثرت القوات على كمية من صور مستندات خاصة براغبي السفر، وخطاب صادر من إحدى الجهات بالخارج يتضمن تمديد تأشيرة باسم أحد الأشخاص، ولوحة إعلانية «بنر» باسم المكتب وموضح بها هاتف محمول المكتب، وجهاز لاب توب، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم.

المصرى اليوم

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