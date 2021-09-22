أخبار عاجلة

البنك الدولي: أزمة الكهرباء في لبنان تتصدر جدول أعمالنا -
غسل وتعقيم ألف حافظة زمزم يومياً.. خدمة لضيوف الرحمن -
شرطة الرياض تسترد 12 مركبة مسروقة وتقبض على سارقها -
حبس فنان كويتي مشهور 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات -
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها -
‬نقل راشق الرئيس الفرنسي بالبيضة إلى مستشفى للأمراض النفسية -
تهديدات أعقبها قرار.. فرنسا تشدد منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب -
«المحامين» تغلق «العلاج» و«المعاش» بالنقابة لوجود 3 حالات كورونا -
وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية -
البحوث الفلكية يكشف موعد المولد النبوي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

آندريا بوتشيللي يحيي حفل مهرجان باروس الدولي في دبي

Print
آندريا بوتشيللي يحيي حفل مهرجان باروس الدولي في دبي آندريا بوتشيللي يحيي حفل مهرجان باروس الدولي في دبي

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد مهرجان باروس الدولي للموسيقى لإطلاق فعاليات نسخته السنوية الخامسة لعام 2021 بحفل يحييه الفنان العالمي أندريا بوتشيلي على خشبة مسرح إيفينتس أرينا بدبي يوم 8 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جولته العالمية «Believe».
وسيقدم أيقونة الغناء الإيطالي العريق ومغني الأوبرا متعدد المواهب الأسطوري، والذي تمكن بقدرته على الوصول إلى أعلى الطبقات من خلال صوته العذب والحزين من ملامسة قلوب الملايين حول العالم، أفضل أغانيه ضمن مهرجان باروس الدولي للموسيقى.
وسيؤدي المايسترو الإيطالي خلال الحفل إبداعات من آخر ألبوماته «Believe»، الذي يضم مجموعةً ملهمة تروي قصصاً شخصية من حياته، وتحتفي بقوة الموسيقى ودورها في تهدئة النفس، كما سيطرب الجمهور بأغنياته الكلاسيكية وروائع الأوبرا.
وقال يفجيني موروزوف، المنتج العام في مهرجان باروس الدولي للموسيقى: «يسعدنا الإعلان عن استضافة دبي للفعالية الرئيسية في مهرجان باروس الدولي للموسيقى بنسخته الخامسة، حيث تعتبر نسخة استثنائية لنا نظراً لمواكبتها لاحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، إذ سيقدم بوتشيلي تجربة لا تُنسى بصوته الفريد، وإيقاعات الأوركسترا، والفرقة الموسيقية التي تتناغم مع إبداعات مغني السوبرانو وباقي الضيوف من الفنانين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

بعد الاشتباه في إصابته بأورام..توفيق عكاشة يخضع للملاحظة الطبية لمدة ٤٨ ساعة (تفاصيل)

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

«محامين الإسكندرية»: تجديد حبس الضابط المعتدي على محام بالمنتزه للمرة الثالثة

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات الى قرية فاو بحري بدشنا

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية