آندريا بوتشيللي يحيي حفل مهرجان باروس الدولي في دبي

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يستعد مهرجان باروس الدولي للموسيقى لإطلاق فعاليات نسخته السنوية الخامسة لعام 2021 بحفل يحييه الفنان العالمي أندريا بوتشيلي على خشبة مسرح إيفينتس أرينا بدبي يوم 8 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جولته العالمية «Believe».

وسيقدم أيقونة الغناء الإيطالي العريق ومغني الأوبرا متعدد المواهب الأسطوري، والذي تمكن بقدرته على الوصول إلى أعلى الطبقات من خلال صوته العذب والحزين من ملامسة قلوب الملايين حول العالم، أفضل أغانيه ضمن مهرجان باروس الدولي للموسيقى.

وسيؤدي المايسترو الإيطالي خلال الحفل إبداعات من آخر ألبوماته «Believe»، الذي يضم مجموعةً ملهمة تروي قصصاً شخصية من حياته، وتحتفي بقوة الموسيقى ودورها في تهدئة النفس، كما سيطرب الجمهور بأغنياته الكلاسيكية وروائع الأوبرا.

وقال يفجيني موروزوف، المنتج العام في مهرجان باروس الدولي للموسيقى: «يسعدنا الإعلان عن استضافة دبي للفعالية الرئيسية في مهرجان باروس الدولي للموسيقى بنسخته الخامسة، حيث تعتبر نسخة استثنائية لنا نظراً لمواكبتها لاحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، إذ سيقدم بوتشيلي تجربة لا تُنسى بصوته الفريد، وإيقاعات الأوركسترا، والفرقة الموسيقية التي تتناغم مع إبداعات مغني السوبرانو وباقي الضيوف من الفنانين».