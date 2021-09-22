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إزالة 258 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف

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إزالة 258 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف إزالة 258 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم أمس الثلاثاء إزالة 21 حالة تعد بقرى: المنصورة، جزيرة أبوصالح، دنديل والحمام مركز ناصر منها: (12 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك دولة والري+ 9 حالات تعد على أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 258 حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

حيث أكد المحافظ على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتي بدأت«13 الشهر الجاري»ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر(سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر)،في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

المصرى اليوم

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