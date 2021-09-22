خاميس رودريجيز ينتقل إلى الريان القطري

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أكد فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، اليوم الأربعاء 22-9-2021، إتمام إجراءات انتقال الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون الإنجليزي إلى نادي الريان القطري.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «خاميس رودريجيز ينضم إلى الريان قادمًا من إيفرتون، تم التوصل إلى اتفاق وتأكيده! فيديو تشويقي رسمي تم إصداره بالفعل من النادي القطري- تم الاتفاق على دفع الراتب مع مجلس الإدارة.. اكتمل العلاج الطبي بالفعل. خاميس الآن على وشك مغادرة كرة القدم الأوروبية».

فيما نشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري فيديو تشويقي لعد تنازلي عن الإعلان عن الصفقة تحت عنوان: «قريبا».

وانتقل خاميس رودريجيز إلى إيفرتون قادمًا من ريال مدريد مجانا في صيف 2020، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 أخرى، خلال 23 مباراة في البريميرليج، ولكن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لم يشارك في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي.

ويرتبط خاميس بعقد مع إيفرتون حتى صيف 2022، ولدى النادي الإنجليزي خيار لتمديد العقد الحالي لعام آخر.