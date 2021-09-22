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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريب الصباحي للفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وأدت كل مجموعة من المجموعات الأربع، تدريبات مراوغة وتسديد ركلات جزاء، تحت إشراف كارتيرون والبرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب. ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.