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بينها لحوم مجهولة المصدر.. «شرطة » تضبط 1011 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها لحوم مجهولة المصدر.. «شرطة التموين» تضبط 1011 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بينها لحوم مجهولة المصدر.. «شرطة » تضبط 1011 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1011) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 8 طن لحوم مستوردة ومقطعات دواجن، دون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بالقاهرة.

كما تم ضبط 3،5 طن مقطعات دواجن وجلود دواجن دون بيانات، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع (مالك مجزر لذبح الدواجن) بالقاهرة.

المصرى اليوم

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