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سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني

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سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنَّأه خلاله على نجاحه في تشكيل اللبنانية متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي.

وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن لا تدخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة.

و دعا الرئيس ميقاتي وزير الخارجية للقيام بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة.

المصرى اليوم

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