اجتماع وزيرا «التنمية المحلية» و«البيئة»: تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسى وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة. حيث تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل ( منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد ) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم ’ والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف، وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جارى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.