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"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

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"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 "الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
قال: مناسبة راسخة في الوجدان تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد البلاد

رفع صالح بن خليف الدهمشي؛ الأمين العام لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، باسمه، ونيابة عن منسوبي ومستفيدي إخاء كافة، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وقال الدهمشي؛ إن الشعب السعودي ينتظر بشغف ذكرى اليوم الوطني من كل عام، وذلك لارتباط هذا اليوم بمناسبة وطنية تاريخية عزيزة على القلوب، وهي تأسيس الدولة وتوحيد أرجاء الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله-، وإرساء دعائمه تحت راية التوحيد، ولم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ ذلك اليوم، حيث تعاقب أبناؤه البررة من بعده لإكمال هذه المسيرة الغراء والنهوض بهذا الكيان الراسخ في جميع المجالات، وفي الميادين كافة وعلى جميع الأصعدة، إلى أن أضحت المملكة في عهدنا الميمون ضمن مصاف الدولة المتقدمة، وتباهي بإنجازاتها كبرى دول العالم.

وأضاف، إن من غير المستغرب أن يستذكر الشعب السعودي المكتسبات والمنجزات في اليوم الوطني تلك المناسبة الراسخة في الوجدان، التي تذكّرنا بالتضحيات والجهود التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة.. وصور وملاحم ذلك التاريخ المجيد، ولا غرابة أيضا أن يفخر المواطنون بهذا الوطن المعطاء، والالتفاف حول قيادتهم الرشيدة، في ظل ما يحظى به المواطن السعودي من رعاية واهتمام من قبل القيادة الحكيمة الذين سخروا الإمكانات كافة لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى ارتباط الرؤية الوطنية 2030 بتلك الإنجازات العظيمة التي تحققت للوطن والمواطن التي جاءت أهدافها منسجمة مع تطلعات الشعب السعودي، وأهدافه وطموحاته، ولتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لأبناء هذا الجيل وجيل المستقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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