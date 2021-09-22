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إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 

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إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 

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عندما يتم طرح موضوع فقدان الوزن، يفكر معظم الناس في الأنظمة الغذائية والتدريبات الشاقة وعضوية الصالات الرياضية الـ «جيم» باهظة الثمن، لكن لحسن الحظ توجد طرق مجانية لإنقاص الوزن ويمكنك استخدام تلك الطرق وقتما تشاء ألا وهو المشي.

من حماية صحتك العقلية إلى الحفاظ على صحة جسمك، لا يوجد سبب يمنعك من النظر إلى المشي على أنه تمرين في حد ذاته، واستعرض موقع «fitandwell» ثلاث حيل تساعد على إنقاص الوزن من خلال المشي، وجاءت كالتالي:

أثبتت الدراسات العلمية أن مضغ العلكة أثناء المشي يزيد من السعرات الحرارية التي يتم فقداها، كما أنه رفع من معدل ضربات القلب.

ويرجع ذلك إلى أن الشخص حتى يتمكن من حرق يحتاج إلى رفع معدل ضربات القلب، حتى تضخ الدم في العضلات، لكن الدراسات أثبتت أن مضغ العلكة كفيل برفع معدلات ضربات القلب أثناء المشي دون الحاجه للجري.

من الأفضل أن يمارس الشخص المشي صباحاً حين يكون بكامل نشاطه بدلاً من فترة ما بعد العمل عندما تكون متعبًا وقد تجد أنه من الأسهل تأجيل التمرين.

وأثبتت الدراسات أن المشي السريع بمعدل 45 دقيقة صباحاً يزيد من النشاط البدني العام على مدار اليوم، بحسب دراسة أجرتها جامعة بريجهام يونج، ومن المثير للاهتمام أن المشاركين لم يأكلوا أكثر من أيام عدم التمرين «لتعويض» السعرات الحرارية التي أحرقوها أثناء التمرين أيضًا.

في المقابل وفق موقع«healthline» فإن المشي صباحاً بوتيرة معتدلة لمدة 30 دقيقة يمكن أن يحرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية. إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وتمارين القوة، قد تجد أنك تفقد الوزن.

يمكن أن يكون المشي أيضًا وسيلة ممتازة لتسهيل الجري أو الركض إذا رأيت ذلك كخطوة تالية في رحلة لياقتك.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بدء الجري، فقد يكون من المفيد أن تبدأ ببعض المشي لمسافات قصيرة، ثم عندما تشعر بأنك جاهز، يمكنك التبديل بين الركض والمشي، والعمل على الركض في المسار بأكمله.

بالطبع، هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستخدام المشي لإنقاص الوزن، لكن لا يتعين عليك التخلص من كيلوجرامات من الدهون من خلال الخروج في نزهة.

إذا تعذر الخروج خارج المنزل فهنالك طرق أخرى لممارسة المشي، حتى في المنزل، من خلال أجهزة الجري «Treadmill»، لإنقاص الوزن وجعل المشي واحد من الروتين اليومي للإنسان.

وبشكل عام فإن النشاط البدني، مثل المشي، مهم للتحكم في الوزن لأنه يساعدك على حرق السعرات الحرارية.

إذا أضفت 30 دقيقة من المشي السريع إلى روتينك اليومي، يمكنك حرق حوالي 150 سعرة حرارية إضافية في اليوم. بالطبع، كلما مشيت وأسرعت وتيرتك، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها.

المصرى اليوم

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