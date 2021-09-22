مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عدة برامج تدريبية للارتقاء بالكفاءة الوظيفية للعاملين بالشركة بتخصصات مختلفة من مسار وظيفي، وبرامج متخصصة في تعديل الصور وإعداد التقارير، وبرنامج الأيزو ضماناً لجودة الأداء المعملي، وبرنامج تدريبى لمسئولي السلامة والصحة المهنية، وورش العمل للتدريب على استخدام أجهزة قياس كمية الفاقد من المياه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن نشاط المركز التدريبي يهدف إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية في تخصصات مختلفة من أجل تنمية المهارات المهنية لجميع العاملين الامر الذي يعود مردوده على الأداء المؤسسي ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن البرامج التدريبية وورش العمل المنفذة بصورة غير منقطعة تمكن العاملين بالشركة من إنجاز مهامهم المهنية من خلال ثقل مهاراتهم واكسابهم مهارات أخرى جديدة وتبادل الخبرات بين الكوادر الوظيفية المتباينة.

وقال الأستاذ اسلام حمدان مدير الادارة العامة للتدريب أنه تم اجتياز عدد 25 متدرب لبرنامج المسار الوظيفي الإدارى لوظيفة مدير عام، ورئيس قطاع، وعدد 8 متدربين لبرامج Photo Shop، وعدد 40 متدرب لبرنامجي Auto Cool والـــ EXecl، وعدد 20 متدرب لمعايير الجودة بالأيزو، وعدد 70 متدرب ببرامج مختلفة من معامل وصحة وتنمية بشرية وعدد 30 متدرب لبرامج السلامة والصحة المهنية وورش العمل الخاصة بالقياسات والفاقد، مشيرا إلى استكمال المركز التدريبي خططه التدريبية الموضوعة من أجل الارتقاء بأداء العاملين.