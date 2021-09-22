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للمرة الثانية خلال أسبوع.. تحريز 10 آلاف سيجارة مسرطنة بـ«عجمي الإسكندرية» (صور)

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للمرة الثانية خلال أسبوع.. تحريز 10 آلاف سيجارة مسرطنة بـ«عجمي الإسكندرية» (صور) للمرة الثانية خلال أسبوع.. تحريز 10 آلاف سيجارة مسرطنة بـ«عجمي الإسكندرية» (صور)

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للمرة الثانية خلال اسبوع، ضبطت حملة تموينية مكبرة تابعة لإدارة تموين العجمى في السكندرية، أمس سجائر مسرطنة مستوردة مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن الحملة تأتي في اطار تشديد الرقابة على السلع المسعرة وذلك لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس والتلاعب بالأسعار.

وأوضح أن إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة، شنت حملات تموينية بنطاق الادارة، أسفرت عن ضبط ٥٠٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي عدد ١٠٠٠٠ سيجارة بمنطقة ك ٢١ ومنطقة أبويوسف.

للمرة الثانية خلال أسبوع .. تحريز 10 ألاف سيجارة مسرطنة بـ"عجمى الاسكندرية" (صور)
للمرة الثانية خلال أسبوع .. تحريز 10 ألاف سيجارة مسرطنة بـ"عجمى الاسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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