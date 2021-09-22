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بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91

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فعاليات منوّعة بالشوارع والميادين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من اللوحات الإعلانية وقامت بتزيين شوارع وميادين مكة المكرّمة بأعلام المملكة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية .

وشملت الأعمال تنفيذ 177 لوحة إعلانية بمقاسات مختلفة على مساحة إجمالية بلغت 2218 متراً مربعاً، وتركيب 2000 علم في كافَّة أنحاء العاصمة المقدّسة، وتشغيل 220 شاشة إلكترونية وتغذيتها بالتصاميم المتوافقة مع هوية اليوم الوطني تتضمن عبارات الحب والولاء للوطن ابتهاجاً بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

وأنهت الأمانة استعداداتها لإقامة عددٍ من الفعاليات والأنشطة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدّسة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة أم القرى وبنك الراجحي والبنك السعودي للاستثمار، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية عند إقامة الفعاليات حضورياً.

بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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