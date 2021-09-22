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انتقد محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أداء اللجنة الموقتة برئاسة حسين لبيب، وحملهم مسؤولية ما آل إليه حال النادي من أزمات ومشاكل مالية وإدارية وفنية.

وأضاف صلاح عبر تصريحات لقناة الحدث اليوم، أنه غير راضي عن أداء اللجنة، قائلا: «لو مش هتشتغلوا لنادي الزمالك امشوا أحسن لكم كده كده ماشيين«.

وتابع هناك فارق كبير بين إدارة مرتضى متصور الناجحة، وبين أداء هذه اللجنة التى تعتمد علي فاروق جعفر الذي دمر النادي.

وأكد صلاح أن الزمالك أصبح مستباح وأخبارنا وسيرتنا أصبحت علي كل لسان.