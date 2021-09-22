محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم

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كشفت مجلة فوربس عن قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لموسم 2021-2022، حيث تم تحويل جميع الأرقام إلى الدولار الأميركي باستخدام سعر الصرف الحالي وتشمل الرواتب قبل الضرائب حيث أنه من المتوقع أن يجمع اللاعبون العشرة الأكثر دخلًا مجتمعين أرباحًا قبل الضرائب تبلغ 585 مليون دولار هذا الموسم، مقارنة بنحو 570 مليون دولار في العام الماضي. وتشكل الرواتب والمكافآت الجزء الأكبر من الرقم، حيث تبلغ 415 مليون دولار، مرتفعة بنسبة متواضعة بلغت 2.6% عن العام الماضي.

ويلعب لنادي باريس سان جيرمان ثلاثة من أعلى خمسة لاعبين دخلًا في العالم، وهم إلى جانب ميسي، نيمار البالغ من العمر 29 عامًا، وكيليان مبابي البالغ من العمر 22 عامًا، وكان أندريس إنييستا، البالغ من العمر 37 عامًا، هذا العام، هو اللاعب الوحيد من فريق غير أوروبي، حيث حل في المركز السابع بعد توقيع عقد تمديد لمدة عامين مع فيسيل كوبي في اليابان، وهو النادي الذي يلعب له منذ رحيله عن برشلونة في 2018.

وفيما يلي قائمة الـ 10 لاعبين الأعلى دخلا في العالم لموسم 2021- 2022



10- إيدين هازارد- 29 مليون دولار

في عام 2019، دفع ريال مدريد لتشيلسي 118 مليون دولار للتعاقد مع هازارد بعقد مدته خمس سنوات براتب سنوي قدره 26 مليون دولار. لكن اللاعب الدولي البلجيكي واجه صعوبات، وغاب عن 59 مباراة في أول موسمين له مع النادي.هازارد هو الوجه الممثل لماكدونالدز في بلجيكا ولديه عقدا رعاية مع نايكي ونيسان.



9- جاريث بيل- 32 مليون دولار

انتقل بيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام الموسم الماضي. مهدت استقالة زيدان في نهاية موسم 2020-21، بعد فشل النادي في الفوز بأي بطولة، الطريق أمام اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا للعودة إلى البرنابيو في آخر موسم بعقده الحالي. ويرتبط اللاعب بعقد رعاية مع شركة تصنيع معدات الغولف TaylorMade منذ عام 2020.



8- بول بوجبا- 34 مليون دولار

قبل عشرة أشهر، كان مستقبل بوغبا في مانشستر يونايتد غير مؤكد. لكن منذ توقيع كريستيانو رونالدو وزميله الفرنسي الدولي رافائيل فاران، تشير التقارير إلى أنه يميل نحو التوقيع لتمديد العقد. لا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في منتصف عقد مدته عشر سنوات مع Adidas تقدر قيمته بنحو 45 مليون دولار.



7- إنيستا- 35 مليون دولار

انتقل إنيستا إلى اليابان بعقد لمدة عامين في عام 2018 بعد انتهاء مسيرة استمرت 22 عامًا مع برشلونة. وساعد لاعب خط الوسط النادي في الفوز بكأس الإمبراطور في عام 2019، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، والفوز بكأس السوبر الياباني في فبراير 2020. في أبريل الماضي، في عيد ميلاده السابع والثلاثين، مدد اللاعب عقده مع النادي حتى عام 2023.



6- روبرت ليفاندوفسكي- 35 مليون دولار

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع بايرن ميونخ في عام 2023، وأثار أداؤه الرائع وحصوله على جائزة لاعب الموسم في ألمانيا لعامين متتاليين شائعات عن ارتباطه بالانتقال إلى أندية أخرى. وأصبح هذا الشهر أول لاعب في البوندسليغا يسجل في 13 مباراة متتالية على أرضه. ينافس اللاعب البولندي على لقب أفضل لاعب في العالم ليس فقط على أرض الملعب بل خارجه أيضًا، حيث أطلق علامته التجارية RL9 للملابس، إضافة إلى أرباح عقود الرعاية من Nike وHuawei وHead & Shoulders، من بين شركات أخرى.



5- محمد صلاح- 41 مليون دولار

مع بقاء عامين على العقد الحالي للاعب المصري البالغ من العمر 29 عامًا، يجري صلاح وليفربول مفاوضات لإبقاء المهاجم في ملعب أنفيلد. أثبت صلاح أنه أسطورة داخل الملعب وخارجه. فبعد انضمامه من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح من بين أفضل هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي. في أكتوبر الماضي، سجل هدفه رقم 100 مع ناديه، وأصبح الأسرع في تحقيق ذلك في تاريخ ليفربول. حيث لم يسجل أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أهدافه في الفترة نفسها. كما أصبح وجهًا مهمًا للرياضيين المسلمين في اللعبة. حيث وجدت دراسة أكاديمية حديثة أنه بعد انضمام صلاح إلى ليفربول، انخفضت جرائم الكراهية في المدينة بنسبة 16%، وقلل مشجعو ليفربول معدلات نشر تغريدات معادية للمسلمين إلى النصف مقارنة بمشجعي أندية الدرجة الأولى الأخرى.



4- كيليان مبابي- 43 مليون دولار

في الربيع الماضي، رفض الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي كان من شأنه أن يضعه على قدم المساواة مع أجر نيمار وإبقائه مع النادي حتى عام 2024. لذا، فإن موسم 2021-22 هو الأخير على عقده الحالي. يأمل باريس سان جيرمان أن يكون توقيع ميسي حافزًا للاعب الحائز على جائزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للتفاوض من أجل البقاء، سجل مبابي أهدافًا في مسيرته حتى الآن أكثر مما سجلها رونالدو أو ميسي عندما كانا في عمره. كما أن دخله أكثر مما كانا يكسبان في عمره أيضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الرعاة التجاريين قد أدركوا إمكاناته في مرحلة مبكرة من مسيرته. في العام الماضي، منحته شركة ألعاب الفيديو الرياضية EA Sports الغلاف الفردي للعبة FIFA 21، مما جعله واحدًا من أصغر اللاعبين الذين حققوا ذلك على الإطلاق. أعلن مبابي هذا العام أنه سيعود كوجه للعبة FIFA 22، ما يجعله الأول منذ كريستيانو رونالدو الذي يحصل على أغلفة اللعبتين بصورة متتالية.



3- نيمار- 95 مليون دولار

انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بمبلغ قياسي قدره 263 مليون دولار، وساعد النادي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى العام الماضي. وفي مايوالماضي، وقّع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عقدًا مدته أربع سنوات للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى عام 2025، ويظل من بين أصحاب أعلى الأجور في الفريق. ثم ساعد النادي على التوقيع مع ميسي، حيث التأم شملهما مجددًا في نهاية المطاف. بعد الإنهاء المبكر لعقده مع Nike بسبب مزاعم اعتداء أبلغ عنها أحد موظفي العلامة التجارية Swoosh، وقّع نيمار صفقة أحذية مع Puma. في مارس الماضي، أطلق نيمار «مجموعة إبداعية» من الأحذية والملابس بألوان صاخبة. وهو ثالث أكثر الرياضيين شهرة على فيسبوك وانستغرام وتويتر بمجموع متابعين يبلغ 284 مليون، منصة TikTok ووقع عقدًا لإنشاء محتوى فيديو حصريًا كسفير لـ Triller.



2- ليونيل ميسي- 110 مليون دولار

كان إعلان برشلونة عدم استمرار ميسي مع النادي بسبب العقبات المالية الخاصة برابطة الدوري الإسباني نهاية حقبة ذهبية. حصل على 875 مليون دولار من الرواتب والمكافآت و350 مليون دولار أخرى من عقود الرعاية ليصل مجموع ما كسبه أكثر من مليار دولار خلال حياته المهنية. يعد راتبه الجديد في باريس سان جيرمان أقل مما كان سيحصل عليه إذا استمر في برشلونة، لكنه يبقيه اللاعب الأعلى أجرًا في كرة القدم، إلى جانب نيمار، الذي يجتمع معه في باريس بعد أن كان زميلًا له في الفريق الكتالوني من عام 2013 إلى 2017.



1- كرستيانو رونالدو- 125 مليون دولار

بعد أن أنهى رونالدو الموسم الماضي مع يوفنتوس كأفضل هداف في الدوري الإيطالي وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا، أعلن مانشستر يونايتد عودة النجم البرتغالي إلى ملعب أولد ترافورد، حيث لعب سابقًا من عام 2003 إلى 2009، خلال مسيرته المهنية التي استمرت 18 عامًا، فاز رونالدو بـ 32 لقبًا، تشمل خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولة أمم أوروبا مع بلده البرتغال، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، مما جعله أول لاعب يفوز بألقاب الدوري في ثلاث دول. في أوائل سبتمبر، سجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا رقماً قياسياً كأفضل هداف على الإطلاق في كرة القدم الدولية عندما سجل هدفه رقم 110 في فوز بلاده في تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا. حقق رونالدو أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب طوال مسيرته المهنية، وهو أول رياضي في رياضة جماعية في العالم يحقق هذا الإنجاز.