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محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور

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محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور

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شنت أجهزة حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حملة اشغالات على شوارع الحى، وأسفرت الحملة عن مصادرة ٥ سيارات نصف نقل و٣١ تروسيكل و٢٨ توكتوك و٦٥ كرسي متنوع و١٠ قلب شيشه، و٧ إستاند و٤ ترابيزة وطقطوقة و٦ أنبوبة متنوع و٢٠٠ حالة اشغال متنوعة ما بين ثلاجات وعروق خشب وبراويط واستاندات

وتم إزالة ٣٠ تاندة حديد أمام المحلات و١٩ رصيف للتعدي على الطريق العام، كما تم أيضا عمل ٥٣ إزالة إداري بروز وتعديات وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رفع ومصادرة ملاهي شملت و١ مرجيحة و٢ سلم مرجيحة وترابيزة تنس طاولة، وترابيزة بلياردو، للتعدي على الطريق العام من من شارع البوسطة القديمة من شارع آل عامر.

المصرى اليوم

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