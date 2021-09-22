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بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني»

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بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني» بطريرك الأقباط الكاثوليك ناعيا المشير طنطاوي: «مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني»

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نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال في بيان له «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفي بعد مسيرة وطنية رائعة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير أن يمنح أهل سيادته الصبر والرجاء».

المصرى اليوم

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