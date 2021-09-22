«زى النهارده» وفاة الفنانة فردوس محمد 22 سبتمبر 1961

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد الفنانة فردوس محمد واحدة من أشهر أمهات السينما المصرية، وقد عرفت باسم «أم السينما المصرية «وامتدت المسيرة الفنية لفردوس محمد من 1935 حتى 1961، قدمت خلالها عشرات الأفلام، وقد ولدت في 13 يوليو 1906، وعاشت يتيمة الأبوين فتولت أسرة تربطها صلة قرابة بوالدتها تربيتها،وإعدادها للمستقبل فألحقتها بمدرسة إنجليزية بحى الحلمية، حيث تعلمت القراءة، والكتابة، والتدبير المنزلى.وتزوجت فردوس محمد في سن مبكرة، وطلقت أيضا بعد فترة قصيرة، وبدأت موهبتها في التمثيل تبدوعليها، وانضمت لفرقة عبدالعزيزخليل، وعملت خلالها فى«الأوبريتات» ومن المسرحيات التي شاركت فيها«إحسان بك» وتزوجت للمرة الثانية من الممثل محمد إدريس ودامت حياتهما الزوجيه خمسة عشر عامًا، انتهت بوفاة الزوج. ولم تعرف الأمومة رغم أنها صارت من أهم الأمهات في السينما المصرية، ورغم أن السينما وضعتها دائما في دور الأم فإن أغلب الأدوارك انت قوية الشخصية لاتعرف الخضوع أوالضعف ومن أشهرأفلام فردوس محمد، «عنتر بن شداد»، و«البنات والصيف»، و«إحنا التلامذة»، و«حكاية حب»، و«الطريق المسدود»، و«سيدة القصر»، و«رد قلبى»، و«أين عمرى»، و«شباب امرأة»، و«صراع في الميناء»، و«وداع في الفجر»، و«حميدو»، و«سيدة القطار»، و«المنزل رقم 13»، و«ابن النيل»، و«فيروز هانم»، و«أنا بنت ناس»، و«الأفوكاتومديحة»، و«غزل البنات»، و«أبوحلموس»، و«فاطمة» و«طاقية الإخفاء»، و«ليلى بنت الريف»، و«يوم سعيد»، «وسلامة في خير» ومن المسرحيات التي شاركت فيها فردوس محمد «أنا عايزة مليونير»، و«ركن المرأة»، وتوفيت «زى النهارده» في 22 سبتمبر 1961 عن 55 سنة.