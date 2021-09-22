أخبار عاجلة

بوستر.. شارك في "الفيل الأزرق" و"كوكو شانيل" و "أميرة".. أحمد حافظ يتحدث عن "سحر المونتاج" -
اختتام أعمال التمرين التعبوي "استجابة 5" لفرضية مكافحة التلوث البحري بالزيت في جدة -
"مكافحة التستر التجاري": الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين -
أزمة الغواصات.. "ماكرون" للأوروبيين: تخلوا عن سذاجتكم.. أمريكا لها خيارات مستقلة -
سيئول: بيونغ يانغ أجرت إطلاقا صاروخيا جديدا -
كريم الرحباني : وصول «بيروت 6:07» لترشيحات «إيمي» أقوي دليل أن القضية لن تنسى -
عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر -
«المكياج» يطيح بالفنانة نسرين أمين من مسرح «الإسكندرية السينمائي» (تفاصيل) -
منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج -
عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبد العال: أفشة لم يتواجد فى السوبر .. والأهلي سيندم على رحيل أجايي

Print
عبد العال: أفشة لم يتواجد فى السوبر .. والأهلي سيندم على رحيل أجايي عبد العال: أفشة لم يتواجد فى السوبر .. والأهلي سيندم على رحيل أجايي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأحمر، لم يظهر بمستواه المعهود في مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المصري.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «أفشة لم يتواجد في مباراة السوبر على الإطلاق والإجهاد البدني كان مسيطر عليه لذلك كان يجب عدم مشاركته أساسيا أمام طلائع الجيش».

وأضاف: «الأهلي سيندم على رحيل النيجيري جونيور أجايي وعندما يكون في حالته يظهر بمستوي أكثر من رائع، ولويس ميكيسوني يختلف عنه في الأداء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم الرحباني : وصول «بيروت 6:07» لترشيحات «إيمي» أقوي دليل أن القضية لن تنسى

كريم الرحباني : وصول «بيروت 6:07» لترشيحات «إيمي» أقوي دليل أن القضية لن تنسى

عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر

عرض «طقوس العودة» مستمر بدمنهور حتى ٢٩ سبتمبر

«المكياج» يطيح بالفنانة نسرين أمين من مسرح «الإسكندرية السينمائي» (تفاصيل)

«المكياج» يطيح بالفنانة نسرين أمين من مسرح «الإسكندرية السينمائي» (تفاصيل)

القبض على مالك عقار استعان بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزله في القاهرة

القبض على مالك عقار استعان بعامل للتنقيب عن الآثار داخل منزله في القاهرة