عبد العال: أفشة لم يتواجد فى السوبر .. والأهلي سيندم على رحيل أجايي

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأحمر، لم يظهر بمستواه المعهود في مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المصري.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «أفشة لم يتواجد في مباراة السوبر على الإطلاق والإجهاد البدني كان مسيطر عليه لذلك كان يجب عدم مشاركته أساسيا أمام طلائع الجيش».

وأضاف: «الأهلي سيندم على رحيل النيجيري جونيور أجايي وعندما يكون في حالته يظهر بمستوي أكثر من رائع، ولويس ميكيسوني يختلف عنه في الأداء».