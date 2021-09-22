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مهند لاشين: طلائع الجيش يرغب في رحيلي .. وحسم وجهتي المقبلة خلال أيام

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مهند لاشين: طلائع الجيش يرغب في رحيلي .. وحسم وجهتي المقبلة خلال أيام مهند لاشين: طلائع الجيش يرغب في رحيلي .. وحسم وجهتي المقبلة خلال أيام

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أكد مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن إدارة النادي ترغب في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهند لاشين، خلال تصريحات تلفزيونية: «يتبقى على انتهاء عقدي مع طلائع الجيش موسمان، ورحيلي في يد نادي الطلائع».

وأضاف: «إدارة النادي لديها رغبة أن أرحل هذا الموسم لأنضم لأحد الأندية، والاستفادة ماديًا من وراء بيعي».

وتابغ: «العرض الأفضل لي ولنادي طلائع الجيش، سأنضم له خلال الميركاتو الصيفي الجاري»، مشيرا: «فوجئت صباح الثلاثاء، ببعض الأخبار التي تؤكد انضمامي لبيراميدز وأخبار أخرى تؤكد انضمامي للزمالك، وهذا غير صحيح، أنا مازالت لاعبا في الطلائع، وسيتم حسم وجهتي المقبلة بالاتفاق مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة».

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