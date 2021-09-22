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جامعة اليمامة تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

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جامعة اليمامة السعودية تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق جامعة اليمامة تحتفي بضم سحر نصر .. الدراسة على أيديها تصنع الفارق

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في إطار الارتقاء بالدراسة في جامعة اليمامة بالمملكة العربية ، احتفت الجامعة بضم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، كأستاذ للإدارة المرتبطة بكلية إدارة الأعمال.

ونشرت الجامعة على صفحتها عبر موقع تويتر صورة للدكتورة سحر نصر، قائلة: «الدراسة على أيدي خبراء دوليّين رفيعي المستوى تصنع الفرق وتتيح للدارسين الفرصة النادرة للاستفادة من تجاربهم الفريدة».

يذكر أن الدكتورة سحر نصر أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير برامج الإدارة الدولية في مجموعة البنك الدولي.

الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقة

المصرى اليوم

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