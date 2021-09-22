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في إطار الارتقاء بالدراسة في جامعة اليمامة بالمملكة العربية السعودية، احتفت الجامعة بضم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، كأستاذ للإدارة المرتبطة بكلية إدارة الأعمال.

ونشرت الجامعة على صفحتها عبر موقع تويتر صورة للدكتورة سحر نصر، قائلة: «الدراسة على أيدي خبراء دوليّين رفيعي المستوى تصنع الفرق وتتيح للدارسين الفرصة النادرة للاستفادة من تجاربهم الفريدة».

يذكر أن الدكتورة سحر نصر أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومدير برامج الإدارة الدولية في مجموعة البنك الدولي.