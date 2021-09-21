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عبد العال: المشير طنطاوي أرسل 5 آلاف جندي لحضور مباراة اعتزالي

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عبد العال: المشير طنطاوي أرسل 5 آلاف جندي لحضور مباراة اعتزالي عبد العال: المشير طنطاوي أرسل 5 آلاف جندي لحضور مباراة اعتزالي

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المشير محمد حسين طنطاوي ساعده في مباراة اعتزاله كرة القدم.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «خلال مباراة اعتزالي كان المشير طنطاوي بالخارج وأبلغ مدير مكتبه بإرسال 5 آلاف جندي لحضور المباراة وهذا شرف كبير لي كما أرسل لى مكافآة خاصة».

وأضاف: «المشير طنطاوي تولى قيادة البلاد في ظروف صعبة، وقدم الكثير في مجال الرياضة على مدار السنوات الماضية، وهو مؤسس جهاز الرياضة العسكري».

المصرى اليوم

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