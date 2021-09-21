«فيوتشر» من دوري المظاليم إلى الأضواء والشهرة

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يراهن عدد كبير من الخبراء والمتابعين على أن الموسم القادم من الدوري المصري، سيكون مختلفًا في ظل وجود عدد من الفرق المميزة وبصفة خاصة الصاعدة حديثًا والتي أبرمت بعضها صفقات ضخمة.

ومن بين هذه الأندية يبرز اسم فيوتشر إف سي، والذي كان يسمى كوكاكولا قبل أن يتولى مجلس إدارته نخبة من رجال الأعمال على رأسهم المهندس وليد زكي رئيسًا للنادي، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.

لماذا يراهن البعض على فيتوشر؟

قائمة فيوتشر للموسم الجديد ضمت عدد من الأسماء الكبيرة والتي لها باع طويل في الدوري المصري، بعضها له خبرة كبيرة، والبعض الاخر يمتلك تجارب مميزة مع الاهلي والزمالك.

وحرصت إدارة فيتوشر على التنوع في الصفقات بين الأسماء الكبيرة مثل، سعد سمير، محمود جنش، محمود حمدي، محمد فاروق، والوجوه المتوسطة عمريًا وفي مقدمتهم كريم نيدفيد ومصطفى البدري ومحمد حسن، إلى جانب الثلاثي الأجنبي دياويسي تايلور، أيمن الصفاقسي, جوناثان نجويم, جون ايبوكا.

كما تم إسناد المهمة الفنية إلى المدرب على ماهر والذي قدم نسخ قوية خلال السنوات الماضية رفقة المصري ولإنبي والأسيوطي قبل أن يتحول إلى بيراميدز.

ويرى البعض أن تجربة فيتوشر قد تحاكي تجربة بيراميدز والذي تعاقد مع عدد كبير من الصفقات المميزة وأبرزها عبدالله السعيد، أحمد الشناوي، على جبر، إيريك تراوري، إلا ان تجربة الصاعد حديثًا تعتبر أقل على مستوى الضغوط وهو ما يمكنه في تحقيق نتائج أكثر إيجابية.

يذكر أن النسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز سوف تشهد ظهور 3 اندية صاعدة من الدرجة الثاني وهي (الشرقية للدخان – فاركو – فيوتشر).