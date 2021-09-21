مصطفى بكري: المشير طنطاوي ظل في مكتبه 82 يومًا متواصلة بعد «25 يناير»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلافات 2011 طالبت المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، بمد مهلة الفترة الانتقالية لمدة عام إضافي.

وتابع بكري، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه التقى المشير طنطاوي لأول مرة بعد 25 يناير في أبريل 2011، وذلك بحضور اللواء حسن الرويني، مردفا: «سلم عليّ بحرارة، وسألني لماذا لا تأتي منذ فترة؟».

ولفت بكري إلى أن المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله، وذلك في الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011.

وأوضح أن المشير طنطاوي تصدى لبيع بنك وقطع أراضي مهمة، موضحًا أن المشير سأله عن المقاعد المتوقعة للإخوان في برلمان 2011.