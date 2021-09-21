أخبار عاجلة

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي -
"التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية -
أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية -
سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يعلن برنامج الفريق غدًا في معسكر برج العرب

Print
كارتيرون يعلن برنامج الفريق غدًا في معسكر برج العرب كارتيرون يعلن برنامج الفريق غدًا في معسكر برج العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن برنامج الفريق غدا في معسكره المغلق حاليا ببرج العرب، في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

ويخوض الزمالك تدريبه الصباحي في التاسعة صباح الغد على ملعب فندق الإقامة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الافطار في العاشرة والنصف صباحا، ويتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية ظهرا.

ويؤدي الفريق تدريبات الإطالات في الخامسة مساءً، ويخوض الزمالك تدريبه المسائي في السادسة مساءً، على ملعب فندق الإقامة، على أن يخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية في السابعة والنصف مساءً، ثم يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

رسمياً.. الزمالك يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

رسمياً.. الزمالك يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم

سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم

مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة

مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة