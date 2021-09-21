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دورة توعوية لأطفال المرحلة الإبتدائية بمحافظة الأقصر عن أهمية صناعة السياحة

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دورة توعوية لأطفال المرحلة الإبتدائية بمحافظة الأقصر عن أهمية صناعة السياحة دورة توعوية لأطفال المرحلة الإبتدائية بمحافظة الأقصر عن أهمية صناعة السياحة

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نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية وتوعوية للأطفال في المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر تم خلالها زيارة أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة للتعرف على أهمية صناعة السياحة وأنواع المهن السياحية المختلفة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأطفال وتعريفهم بأهمية صناعة السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع السائحين.

وخلال الدورة التدريبية قام العاملون بالفندق باصطحاب الأطفال في جولة داخل أقسام الفندق المختلفة تضمنت المطبخ والمكاتب الأمامية والمطاعم وحمامات السباحة.

كما قام أعضاء المكتب السياحي للوزارة بمحافظة الأقصر بتقديم شرح مختصر للأطفال عن تصنيف الفنادق وأهمية السياحة بمحافظة الأقصر والسلوكيات السليمة التي يجب اتباعها مع الزائرين.

وفي ختام الدورة التدريبية قامت شركة Rythm للتدريب بتنظيم ورشة عمل للأطفال تحت عنوان «فراعنة المستقبل» تضمنت بعض الألعاب المرتبطة بالنشاط السياحى والرسم.

من جانبها أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب إلى أن الأطفال المشاركين في هذه الدورة التدريبية أعربوا عن استمتاعهم بهذه الزيارة مشيرين إلى رغبتهم في تكرار مثل هذه الدورات التدريبية، كما أكد المشرفون بالمدارس المشاركة في هذه الدورة التدريبية على أهمية هذه الدورات التدريبية متوجهين بالشكر للوزارة وللفندق المضيف على هذه الدورة.

وأضافت أنه سوف يتم تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية والتوعوية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المكاتب السياحية الداخلية للوزارة بهذه المحافظات وعدد من الفنادق بها.

المصرى اليوم

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