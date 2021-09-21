فاروق : الأهلي يرفض معاقبة لاعبيه بعد ضياع السوبر

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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض النادى الأهلى، معاقبة لاعبى الفريق الكروي الأول بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في كأس السوبر المصري بركلات الترجيح.

وقال فاروق خلال برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض توقيع أي عقوبات مالية ضد لاعبي الفريق بعد ضياع لقب السوبر المحلي على يد طلائع الجيش ».

وكان الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والاشواط الإضافية بالتعادل السلبي.