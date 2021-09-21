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« السياحة » تستضيف وفد من الأئمة والواعظات من السودان في زيارة للمتحف المصري

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« السياحة » تستضيف وفد من الأئمة والواعظات من السودان في زيارة للمتحف المصري « السياحة » تستضيف وفد من الأئمة والواعظات من السودان في زيارة للمتحف المصري

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استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، وفدا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة في زيارة للمتحف المصري بالتحرير، وذلك أثناء تواجدهم في لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وتأتي زيارة هؤلاء الأئمة والواعظات للمتحف المصري بالتحرير في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر

وخلال الزيارة استقبلت الأستاذة صباح عبدالرازق مدير عام المتحف أعضاء الوفد، حيث اصطحبتهم في جولة تم خلالها زيارة قاعات العرض المختلفة بالمتحف

وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن استمتاعهم بزيارة المتحف المصري بالتحرير وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من ٤٠ دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

المصرى اليوم

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