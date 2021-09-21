لاعب الأهلي السابق: طلائع الجيش قدم مباراة مميزة أمام الأهلي

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هنأ الإعلامي محمد فاروق، نادى طلائع الجيش بالحصول على لقب كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح.

وقال فاروق خلال برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «الأهلى لم يتعلم من الدرس أمام طلائع الجيش بعدما أضاع عليه نقطتين في بطولة الدورى ثم لعب بنفس الطريقة اليوم في مباراة السوبر ونجح في الوصول إلى ركلات الترجيح ليخرج بالفوز باللقب الأول في تاريخه».

وأضاف: «الوقت لم يكن في صالح طلائع الجيش بسبب رحيل العديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة ولكن عبدالحميد بسيوني نجح في التفوق على موسيماني بفرض طريقة لعبه والحصول على اللقب».