أخبار عاجلة

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي -
"التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية -
أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية -
سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لاعب الأهلي السابق: طلائع الجيش قدم مباراة مميزة أمام الأهلي

Print
لاعب الأهلي السابق: طلائع الجيش قدم مباراة مميزة أمام الأهلي لاعب الأهلي السابق: طلائع الجيش قدم مباراة مميزة أمام الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هنأ الإعلامي محمد فاروق، نادى طلائع الجيش بالحصول على لقب كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح.

وقال فاروق خلال برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «الأهلى لم يتعلم من الدرس أمام طلائع الجيش بعدما أضاع عليه نقطتين في بطولة الدورى ثم لعب بنفس الطريقة اليوم في مباراة السوبر ونجح في الوصول إلى ركلات الترجيح ليخرج بالفوز باللقب الأول في تاريخه».

وأضاف: «الوقت لم يكن في صالح طلائع الجيش بسبب رحيل العديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة ولكن عبدالحميد بسيوني نجح في التفوق على موسيماني بفرض طريقة لعبه والحصول على اللقب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

حكمين بالإعدام علي قيادي إخواني هارب لمشاركته في قتل وحرق 4 أشخاص بالدقهلية .. وأسرته : "اتوفى أثناء هروبه"

حكمين بالإعدام علي قيادي إخواني هارب لمشاركته في قتل وحرق 4 أشخاص بالدقهلية .. وأسرته : "اتوفى أثناء هروبه"

«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث

«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث

أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد

أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد