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خالد الغندور: طلائع الجيش أبطال من ذهب

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خالد الغندور: طلائع الجيش أبطال من ذهب خالد الغندور: طلائع الجيش أبطال من ذهب

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علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري أمام نادي طلائع الجيش .

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتهاء الماراثون.. فريق طلائع الجيش بطلا للسوبر المصري
للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء.. الترجيحية بجدارة واستحقاق».

واضاف الغندور : «أبطال السوبر المصري.. طلائع الجيش أبطال من ذهب».

المصرى اليوم

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