خالد الغندور: طلائع الجيش أبطال من ذهب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري أمام نادي طلائع الجيش .

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 -2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتهاء الماراثون.. فريق طلائع الجيش بطلا للسوبر المصري

للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء.. الترجيحية بجدارة واستحقاق».

واضاف الغندور : «أبطال السوبر المصري.. طلائع الجيش أبطال من ذهب».