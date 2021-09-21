إبراهيم سعيد : ميكيسوني يُذكرني بـ«صن داي» وكاستيلو

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انتقد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة طلائع الجيش .

وكان ميكيسوني انضم إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من فريق سيمبا التنزاني.

وشارك في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش، في بطولة السوبر المحلي، والتي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد ، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «ميكيسوني، لم يقدم أي إضافة للأهلي في مباراة طلائع الجيش»، مضيفا: «اللاعب الموزمبيقي يُذكرني بالنيجيري صن داي والكولومبي كاستيلو، هؤلاء اللاعبين لا يستمرون طويلًا مع الأهلي».

وأضاف: «سوف نصبر على ميكيسوني، بعض الوقت للحكم عليه بشكل نهائي، خاصة أن هذه هي المباراة الأولى له مع الأهلي».