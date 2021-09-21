لاعب طلائع الجيش : لم نستعد جيدًا للأهلي ونهدي اللقب إلى روح المشير طنطاوي

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أكد خالد سطوحي، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفترة الأخيرة لم تكن كافية من أجل التجهيز لمباراة السوبر المصري بسبب رحيل العديد من اللاعبين.

وقال سطوحي في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «نجحنا خلال التدريبات الأخيرة في التركيز على الجانب البدني ولكن تأثرنا في الوقت الإضافي، وفترة الإعداد لم تكن كافية قبل مباراة السوبر، ونجحنا في الخروج بالسيناريو الذي كنا نريده».

وأضاف: «الأهلى فريق بطولات وكنا نلعب من أجل تقديم أداء مميز، وكنا نعلم أن فرصنا قليلة في التتويج باللقب، ولكن كان لدينا دافع بأن البطولة من مباراة واحدة ومن الممكن أن نخطف الفوز وهذا ما تحقق في الوصول إلى ركلات الترجيح والتتويج في النهاية».

واختتم: «نهدي السوبر إلى روح المشير طنطاوي الأب الروحي لطلائع الجيش، ونأمل أن تكون البداية مميزة في بطولة الدوري الموسم المقبل عكس النسخة الماضية واللاعبون الجدد إضافة لنا».