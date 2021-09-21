أخبار عاجلة

لن تستطيع تسويقه.. "سانوفي" توقف تطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي -
"التحالف الإسلامي" ينظم محاضرة عن المواد الإرهابية على الشبكات الإلكترونية -
أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية -
سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لاعب طلائع الجيش : لم نستعد جيدًا للأهلي ونهدي اللقب إلى روح المشير طنطاوي

Print
لاعب طلائع الجيش : لم نستعد جيدًا للأهلي ونهدي اللقب إلى روح المشير طنطاوي لاعب طلائع الجيش : لم نستعد جيدًا للأهلي ونهدي اللقب إلى روح المشير طنطاوي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد خالد سطوحي، لاعب فريق طلائع الجيش، أن الفترة الأخيرة لم تكن كافية من أجل التجهيز لمباراة السوبر المصري بسبب رحيل العديد من اللاعبين.

وقال سطوحي في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «نجحنا خلال التدريبات الأخيرة في التركيز على الجانب البدني ولكن تأثرنا في الوقت الإضافي، وفترة الإعداد لم تكن كافية قبل مباراة السوبر، ونجحنا في الخروج بالسيناريو الذي كنا نريده».

وأضاف: «الأهلى فريق بطولات وكنا نلعب من أجل تقديم أداء مميز، وكنا نعلم أن فرصنا قليلة في التتويج باللقب، ولكن كان لدينا دافع بأن البطولة من مباراة واحدة ومن الممكن أن نخطف الفوز وهذا ما تحقق في الوصول إلى ركلات الترجيح والتتويج في النهاية».

واختتم: «نهدي السوبر إلى روح المشير طنطاوي الأب الروحي لطلائع الجيش، ونأمل أن تكون البداية مميزة في بطولة الدوري الموسم المقبل عكس النسخة الماضية واللاعبون الجدد إضافة لنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

حكمين بالإعدام علي قيادي إخواني هارب لمشاركته في قتل وحرق 4 أشخاص بالدقهلية .. وأسرته : "اتوفى أثناء هروبه"

حكمين بالإعدام علي قيادي إخواني هارب لمشاركته في قتل وحرق 4 أشخاص بالدقهلية .. وأسرته : "اتوفى أثناء هروبه"

«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث

«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث

أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد

أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد