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أول تعليق من سمير صبري على شائعة وفاته

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أول تعليق من سمير صبري على شائعة وفاته أول تعليق من سمير صبري على شائعة وفاته

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علق الفنان الكبير سمير صبري، على شائعة وفاته التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال خلال تسجيل صوتي ببرنامج «et بالعربي»، :«أنا مش فاهم الناس إلى فاضية تطلع إشاعات على الناس يعني إيه ده.. إيه قلة الأدب دي».

ووصف سمير، شائعة وفاته :«بإنها من الإشاعات المغرضة التي تطلع على الوسائل الحديثة».

وتابع سمير، قائلاً: «يعني نفسي يلي بيكتبو الحاجات دي وبينزلو الأخبار أن يتأكدوا من صحة الأخبار عيب كدة».

كانت نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، شائعة وفاة النجم الكبير سمير صبري، بنشر صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«الحمد لله الاستاذ العظيم الفنان الصديق الغالي بخير والشائعات الغريبة اللي بتطلع على الفنانين مش فاهمة سببها ايه ربنا يخليك لينا يا أستاذ يا عظيم».

المصرى اليوم

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