الغرف التجارية تنعى رحيل المشير محمد حسين طنطاوي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

نعى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنيه اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في بيان عن مجلسة اليوم الثلاثاء إننا ننعي بكل الحزن والأسي فقيد مصر الذي كان من الرجال المخلصين لمصرنا الحبيبة وبذلو الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب المصرى وحماية الوطن وتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته خاتما رسالتة، (رحم الله الفقيد وآلهم اسرته الصبر والسلوان).