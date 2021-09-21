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"الصحة العالمية": "دلتا" تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم

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"الصحة العالمية": "دلتا" تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم "الصحة العالمية": "دلتا" تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم
"كريكوف" قالت إنه تم رصدها في أكثر من 185 دولة حتى الآن

كشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحورة دلتا طغت على المتحورات الثلاث الرئيسة المثيرة للقلق من في العالم التي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جداً من العينات التي يتم فحصها، حسب سكاي نيوز عربية.


وتفصيلاً، قالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد إن "أقل من واحد بالمئة من المتحورات المنتشرة حالياً هي من ألفا وبيتا وغاما. متحورة دلتا هي الطاغية فعلياً حول العالم".

وأضافت "فان كيركوف" خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن دلتا "أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة الفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مشيرة إلى أنه تم رصد دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن.

وتخضع جميع أنواع الفيروسات للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

وأواخر العام 2020 مع بدء ظهور متحورات لفيروس كورونا شكلت خطراً أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.

وقررت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تسمية المتحورات الناشئة على أحرف الأبجدية اليونانية لتجنب وصم البلدان التي ظهرت فيها للمرة الأولى.

وإلى جانب المتحورات الأربع المثيرة للقلق، هناك أيضاً خمسة أنواع مختلفة مثيرة للاهتمام، لكن فان كيركوف قالت إن ثلاثا منها هي ايتا ويوتا وكابا جرى خفض تصنيفها إلى متحورات خاضعة للمراقبة.

وأوضحت "هذا يعود إلى التغيير في الانتشار، فالمتحورات المثيرة للاهتمام تغلبت عليها المتحورات المثيرة للقلق. هي فقط لم تتمكن من الصمود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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