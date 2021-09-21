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ياسر رزق : المشير طنطاوي لم يبحث عن سلطة وواجه تحديات كبيرة وخبائث الإخوان

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ياسر رزق : المشير طنطاوي لم يبحث عن سلطة وواجه تحديات كبيرة وخبائث الإخوان ياسر رزق : المشير طنطاوي لم يبحث عن سلطة وواجه تحديات كبيرة وخبائث الإخوان

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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق ، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي كان صاحب شرف عسكري وقاد في وقت عصيب وتحمل ما لا تتحمله الجبال، موضحا أن شرف المشير العسكري وراء التزامه بتسليم مقاليد الحكم لإدارة الشعب رغم علمه بتاريخ جماعة الإخوان.

وأضاف رزق ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أنهم لم ينجرفوا وراء الدعوات المغرضة التي نفذتها جماعة الإخوان عن المشير، مؤكدا أن المشير طنطاوي انحاز لإرادة الشعب رغم قربه من الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتابع: «المشير طنطاوي لم يكن باحثا عن سلطة وكان يعلم حجم المسؤولية وقدر التحديات وواجه تحديات كبيرة وخبائث الإخوان»، لافتا أنه كان يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حاليا كان الأقرب لخلافته في المنصب كوزير للدفاع.

المصرى اليوم

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