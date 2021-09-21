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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، هو القائد العسكري الوحيد الذي قاد 5 حروب واشترك فيها، كما أنه قاد أكبر معركة من معارك حرب أكتوبر.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الشعب المصري سيظل متذكرا دوره العظيم في أحداث ثورة 25 يناير والعبور بمصر بأمان في وقت غاية الخطورة، متابعا: «ظل 20 شهرا رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتولى زمام مصر في أخطر فترة في العصر الحديث منذ عهد محمد علي».

وتابع: «المشير طنطاوي صاحب فضل على القوات المسلحة، وكفاءة هذا الرجل العظيم جعلته يحافظ على استقرار وأمن وسلامة مصر وسلمها إلى دولة منتخبة»، مشيدا بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه اليوم وتبرئته أمام المغرضين.