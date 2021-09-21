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يهنئ طلائع الجيش بالفوز علي الأهلي

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الزمالك يهنئ طلائع الجيش بالفوز علي الأهلي يهنئ طلائع الجيش بالفوز علي الأهلي

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تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لإدارة نادي طلائع الجيش والكابتن عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري بمناسبة فوز فريق الطلائع ببطولة السوبر المصري لأول مرة في تاريخه.

وأعرب أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن أمنيتهم بالتوفيق لفريق طلائع الجيش وجهازه الفني في الفترة المقبلة.

وتوج فريق طلائع الجيش بلقب السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 2-3، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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